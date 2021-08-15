В Госдуме назвали способ получить жилье без ипотеки

Депутат Госдумы рассказала о домах для граждан, у которых нет возможности взять ипотеку

Для граждан, которые не могут позволить себе взять ипотеку даже на льготных условиях, государства планирует построить наемные дома. Об этом в беседе с Ura.ru рассказала председатель комитета Госдумы по жилищной политике и жилищно-коммунальному хозяйству Галина Хованская.

Она отметила, что является сторонницей того, чтобы развивать строительство наемных домов для людей с невысоким уровнем дохода, для среднего класса. «Это гораздо выгоднее. Оплата услуг по себестоимости — живи, сколько нужно», — объяснила она.

По словам депутата, приватизировать такие квартиры нельзя. «Это только для решения проблемы жилищных условий, в том числе для молодых семей. Федеральные власти озаботились вопросом строительства определенного количества таких домов, но для всей страны их нужно будет очень много, так как очередь на них большая», — рассказала Хованская.

Ранее сообщалось, что средний размер ипотечного кредита в России уменьшился в июле 2021-го на 4,2 процента по сравнению с показателем за предыдущий месяц, составив 3,11 миллиона рублей. Россияне урезали размеры ипотеки впервые с ноября прошлого года.