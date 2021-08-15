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Число погибших во время землетрясения на Гаити выросло до 304 человек

Во время землетрясения на Гаити погибли 304 человека и пострадали 1,8 тысячи
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Фото: Roman Denisov / Global Look Press

Число погибших из-за землетрясения на Гаити увеличилось с 227 до 304 человек, передает британский телеканал Sky News.

Власти страны объявили режим чрезвычайной ситуации. Травмы во время землетрясения получили не менее 1,8 тысячи человек. Спасательные операции, проведенные военными и мирными жителями, позволили вытащить многих людей из-под завалов. Больницы продолжают принимать пострадавших. Сотни человек считаются пропавшими без вести.

Колебание земной коры магнитудой 7,2 балла произошло в субботу, 14 августа, в 125 километрах от Порт-о-Пренс. Как отметил премьер-министр Гаити Ариэль Генри, землетрясение нанесло «огромный ущерб» южным районам, некоторые города были «полностью разрушены». Власти пообещали мобилизовать все ресурсы для помощи жителям, пострадавшим от бедствия.

Ранее стало известно, что число погибших из-за землетрясения на Гаити может достигать нескольких тысяч человек, а пострадавших — десятков тысяч. Прогноз был сделан на основе анализа данных о плотности населения.

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