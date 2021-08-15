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Посольство рассказало о желающих переехать россиянах в Афганистане

Посол России в Афганистане Дмитрий Жирнов рассказал о желающих переехать россиянах
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Фото: Rahmatullah Alizadah / XinHua / Global Look Press

Посол России в Афганистане Дмитрий Жирнов рассказал об обращениях россиян, проживающих в Афганистане и желающих переехать обратно. Его слова в эфире телеканала Россия 1 передает РИА Новости.

Обращения от проживающих в Кабуле российских граждан афганского происхождения начали поступать в посольство в последние дни, рассказал Жирнов. «Они хотят переехать в Россию», — пояснил он. По его словам, эти вопросы будут внимательно прорабатываться. «Мы, конечно, постараемся помочь», — заключил Жирнов.

15 августа «Талибан» объявил об установлении контроля на всей территории Афганистана. Сейчас управление Афганистаном передано временному совету, который передаст власть талибам. В состав нового совета вошли глава высшего совета по нацпримирению Абдулла Абдулла и бывший президент Хамид Карзай. Президент страны Ашраф Гани покинул страну.

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