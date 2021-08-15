В Раде раскрыли судьбу россиян при «передаче» Крыма и Кубани Украине

Депутат Верховной Рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Олег Волошин раскрыл, какой будет судьба россиян, если произойдет «передача» Крыма и Кубани под контроль Киеву. Его слова в эфире телеканала NewsOne приводит РИА Новости.

По его мнению, некоторые украинцы не полюбят Россию даже при условии вхождения некоторых ее территорий в состав их страны. Кроме того, часть жителей Украины испытывают ненависть к России и боятся примирения двух стран.

Политик также назвал русофобами многих представителей политической элиты, например, главу МИД Дмитрия Кулебу и посла Украины в Великобритании Вадима Пристайко. «Они реально считают, что все проблемы Украины решатся, как только мы уйдем в ЕС и НАТО, а Россия будет где-то подальше», — считает депутат.

Волошин заключил, что отношение к России как к «источнику зла», особенно распространено на западной Украине.

Ранее вице-премьер и министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий республики Алексей Резников заявил, что Россия должна выплатить Украине репарации за «аннексию» Крыма. По его словам, процесс возвращения полуострова в состав Украины будет долгим и трудным, и России придется ответить за свои ошибки, в том числе финансово.