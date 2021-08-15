Психолог дала вредные советы по воспитанию ребенка с «синдромом самозванца»

Детский психолог Алина Пронина дала родителям вредные советы, как воспитать ребенка с «синдромом самозванца». Она напомнила, что следовать им нельзя, напротив, такого поведения взрослым необходимо избегать, передает «Пятый канал».

«Синдром самозванца» — это психологический феномен, при котором человек не признает результаты своих достижений, даже если они ярко выражены, пояснила специалист. Она добавила, что пациенту будет казаться, что это сделал не он, ему просто повезло или так сложились обстоятельства.

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В первую очередь, нельзя заставлять ребенка стремиться к идеалу. Если родители хотят, чтобы наследник не признавал своих достижений в будущем, можно настраивать его на достижение результата с первой попытки, при этом не раскрывая ему критерии, предупредила Пронина.

Второй совет — обязательно сравнивать сына или дочь с другими детьми, но не объяснять, чем условный Петя лучше него. «Просто закинули такую фразу пускай думает над своим поведением», — добавила психолог. Тогда «синдром самозванца» точно проявится.

Если соблюдать третью вредную рекомендацию, то отрицательный результат почти гарантирован. Речь идет об обесценивании эмоций, когда при попытке обрадоваться достижению ребенку говорят, что в этом нет его заслуги. При этом обесценивать можно не только радость, но и грусть, злость, страхи. Если запрещать ребенку плакать и испытывать иные чувства, он точно будет думать, что с ним не все в порядке, заявила Пронина.

Она заключила, что родителям следует внимательно наблюдать за своим поведением. Если в нем проявляются эти признаки, нужно обеспокоиться и избавиться от них, чтобы не вырастить наследника с «синдромом самозванца».

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