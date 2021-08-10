Психолог рассказала о влиянии пандемии на ментальное здоровье

Врач-психотерапевт, бизнес-психолог Яна Якупова рассказала Федеральному агентству новостей, как пандемия коронавируса повлияла на ментальное здоровье.

По ее словам, сложившаяся в мире эпидемиологическая обстановка привела к распространению в обществе синдрома упущенной выгоды. Он заключается в том, что люди сильно боятся пропустить нечто важное. Эксперт подчеркнула, что такое состояние сопровождается негативным влиянием на ментальное здоровье и выражается в тревоге, стрессе, раздражительности, плохом настроении, а также в чувстве обиды, аутоагрессии и вины. Все вместе это приводит к падению самооценки и депрессии. Это, в свою очередь, может спровоцировать снижение иммунитета, развитие различных болезней и даже привести к снижению качества работы.

Кроме того, по словам Якуповой, ситуацию усугубляет воздействие социальных сетей. «В результате человек общается не вживую, а видя красивую фотографию собеседника и читая текст. Возникает внутреннее напряжение, кажется, что уже всем хорошо, кроме тебя самого, что ты в своей жизни что-то явно упускаешь. Вместо того чтобы закрыть ленту, мессенджер и погрузиться в собственные чувства, желания, цели, планы и мысли, как их реализовать, человек продолжает скроллить ленту, уже на самом деле упуская возможности», — пояснила она.

Чтобы бороться с данными проблемами, Якупова порекомендовала россиянам сосредоточиться на своей жизни. В частности, она посоветовала составлять список желаний и писать план действий по их реализации, вести дневник успеха и не обесценивать то, что вы делаете. Также следует сократить проведение времени в соцсетях, а в случае, если с этим возникают трудности, — ставить таймер.

Ранее заведующий отделением нейрореабилитации клинической больницы святителя Луки Сергей Забиров рассказал, как коронавирус влияет на мозг. По его словам, некоторые пациенты переживают панические атаки и сталкиваются с расстройством памяти и мышления.