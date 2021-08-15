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Назван способ плавать для эффективного похудения

Специалист по физической подготовке Лосев рассказал, как плавать, чтобы похудеть
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Фото: Pixabay

Специалист по физической подготовке, сооснователь компании Sport in Travel, основатель спортивной команды пловцов и триатлетов Alpha Tri Team Антон Лосев заявил, что плавание является эффективной физической нагрузкой при похудении. Он рассказал, что нужно учесть в такой ситуации, сообщает радио Sputnik.

Эксперт заявил, что если человек уверенно держится на воде и может двигаться в ней без остановки до получаса, то плавание можно считать способом для похудения. Лосев назвал необходимую для снижения веса длительность подобных тренировок.

«Это может быть ежедневное плавание в течение 20-40 минут, может быть три раза в неделю. Если есть время только на один раз в неделю, эффект тоже будет, но меньше. Лучше плавать меньше по времени, но часто», — посоветовал Лосев.

При этом количество сжигаемых при занятиях калорий зависит не только от их длительности, но и от стиля плавания. В среднем час такой нагрузки отнимает 400-600 калорий. Наиболее тяжелым стилем считается баттерфляй или дельфин. А самым распространенным, универсальным и быстрым является кроль. Брасс при этом отличается высоким уровнем техники.

Для плавания с целью похудения Лосев посоветовал выбрать бассейн, а не природный водоем. На море, например, существует множество внешних факторов, которые будут отвлекать от тренировок. Кроме того, соленая вода поддерживает, а пресная, наоборот, требует дополнительной нагрузки. Эксперт напомнил о необходимости правильного питания и призвал не «заедать» потерянные при плавании калории.

Ранее диетолог рассказала о способах похудения на диване. Например, возможно выполнять такие упражнения, как велосипед, упражнения с резиночкой или упражнения на пресс.

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