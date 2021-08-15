Критик назвал Пугачеву больной и несчастной в браке с Галкиным

Несмотря на позитивный образ в социальных сетях, певица Алла Пугачева производит впечатление несчастной женщины в браке с юмористом Максимом Галкиным. Такое мнение высказал музыкальный критик Сергей Соседов в интервью изданию WomanHit.

Критик отметил, что певица придумала красивую историю про свои отношения с комиком для публикаций в интернете. Он назвал ее домашние фотографии в халате и тапочках глубоко неинтересными. При этом Соседов подчеркнул, что выражает исключительно свое личное мнение.

«А мне больно смотреть на сегодняшнюю Аллу Пугачеву — я вижу там больную женщину, совершенно несчастную, растерянную… Вот она сидит в телеэкране и глупо улыбается», — заключил он.

10 августа клипмейкер Ирина Миронова рассказала о начале отношений Пугачевой и Галкина. Она поведала о работе над клипом на песню «Будь или не будь», в котором артисты впервые публично намекнули на наличие связи между ними. По ее словам, певица отказалась «взорвать» Галкина в клипе при помощи бомбы.