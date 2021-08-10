Клипмейкер Пугачевой рассказала о начале отношений певицы с Галкиным

Клипмейкер Ирина Миронова рассказала о начале отношений 52-летней певицы Аллы Пугачевой с 25-летним юмористом Максимом Галкиным. Она поведала о работе над клипом на песню «Будь или не будь», в котором артисты впервые публично намекнули на наличие связи между ними. Интервью с Мироновой вошло во вторую часть спецпроекта «Ленты.ру» о русской поп-музыке 2000-х.

«Я спросила у Аллы Борисовны: "Какая задача у этого проекта, что вы хотите, чтобы было? Чтобы все поверили? Чтобы что?” Она говорит: "Это должен быть равноправный союз, ничего не предполагающий, абсолютно равноправный"», — вспомнила Миронова.

Клипмейкер также перечислила требования Пугачевой к клипу. Примадонна заявила, что не хочет появляться в музыкальном видео в своем привычном облике. Также певица отказалась от идеи «взорвать» Галкина в клипе при помощи бомбы — поэтому в финале видео Мироновой пришлось показать живого юмориста, аплодирующего Пугачевой после взрыва.

Дуэт «Будь или не будь» стал дебютной песней Галкина. Пугачева в то время еще состояла в браке с певцом Филиппом Киркоровым. Пара развелась в 2005-м. В 2011 году Пугачева вышла замуж за Галкина.

Во второй части спецпроекта «Ленты.ру» об истории русской попсы 2000-х рассказывается о состоянии российской эстрады в 2001 году, фестивале «Нашествие» и певце Витасе, а также о самых громких хитах начала миллениума.

Вы переходите на спецпроект про Историю русской поп-музыки



