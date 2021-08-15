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Протекающий потолок российского ковидного госпиталя показали на видео

Россиянин показал на видео протекающий потолок в ковидном госпитале Урюпинска
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В Урюпинске Волгоградской области затопило ковидный госпиталь. Видео с протекающим потолком опубликовал Telegram-канал Mash.

На кадрах можно наблюдать палаты и коридоры больницы, в которых лежат пациенты. Автор ролика показывает, что на полу находится большое количество емкостей с жидкостью — тазы и кружки, а из потолка капает вода.

Как пишет канал, в больнице подтвердили факт затопления и уточнили, что оно прошло из-за ремонта кровли. По словам медиков, на время устранения протечки больных перевели на другие койки.

Ранее сообщалось, что пациенты российской больницы в городе Коряжма Архангельской области пожаловались на протекающую канализацию — на трубы в туалете приходится вешать самодельные приспособления, чтобы удержать воду.

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