США предложили разместить просителей американской визы на своих военных базах

CNN: США могут разместить тех, кто пытается получить визы, на своих военных базах в Штатах

США могут разместить тех, кто пытается получить специальные иммиграционные визы (SIV), на своих военных базах в штатах Техас и Висконсин. Об этом пишет CNN со ссылкой на пресс-секретаря Пентагона Джона Кирби.

В Пентагоне указывают: пока не ясно, как долго продлится пауза в полетах, однако очереди уже огромны. Пока возможности авиации США позволяют перевозить пять тысяч беженцев с SIV, при этом на американской территории уже расположились две тысячи беженцев. По данным РИА Новости, их отправляют на американские военные базы в Техасе и Висконсине. Там могут разместить до 30 тысяч афганских заявителей.

CNN также отмечает, что власти США стали работать в усиленном режиме, чтобы составить списки на выдачу иммиграционных виз. Их в первую очередь пытаются получить те, кто боится расправы со стороны членов радикального движения «Талибан» (запрещено в РФ) — те нередко убивают тех, кто помогал американцам.

В конце июля боевики обезглавили переводчика, работавшего на США. На мужчину напали у одного из блокпостов недалеко от Кабула и убили прямо у его машины.