Токаев откроет в Южной Корее памятник казахскому поэту

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев прибыл с государственным визитом в Южную Корею. Об этом пресс-секретарь главы республики Берик Уали сообщил на своей странице в Facebook.

Отмечается, что Токаев стал первым мировым лидером, посетившим страну с начала пандемии. Во время своего визита в Сеул он планирует провести переговоры о казахско-корейском партнерстве с президентом Южной Кореи Мун Чжэ Ином, встретиться с представителями местных крупных компаний и бывшим Генеральным секретарем Организации Объединенных Наций (ООН) Пан Ги Муном.

Кроме того, Токаев также посетит Сеульский киберуниверситет, на территории которого откроет памятник казахскому поэту Абаю Кунанбаеву.

В июле президент Казахстана провел телефонные переговоры с президентом России Владимиром Путиным. Главы государств побеседовали о двустороннем сотрудничестве и обсудили региональные проблемы.