Назвавший российский город «жопой мира» чиновник объяснился

Министр природных ресурсов и экологии Камчатского края Алексей Кумарьков объяснил, почему назвал город Петровск-Забайкальский «жопой мира». Слова российского чиновника приводит Telegram-канал Baza.

Он поделился, что ожидал увидеть в городе дороги, но их там не оказалось — одни ямы.

«Есть другой город ближе к Чите, Хилок называется. Там город с 10 тысячами населения, но там дороги как бы есть. Нормальные, со свежим асфальтом. Поэтому я сделал вот такой пост. Чисто крик водителя, что вот, мол, жопа какая-то вот», — рассказал Кумарьков.

Большинство местных жителей отнеслись к такому заявлению с «пониманием» и даже поблагодарили его за то, что он осветил проблему отсутствия дорог в своем посте в Instagram, заявил чиновник.

По его словам, на блог подписаны 45 человек и он не ожидал такого «хайпа». Также министр добавил, что ему написал человек, занимающийся обслуживанием дорог в Забайкалье и пояснил, что скоро дороги подлатают — на них уже выделено финансирование.

Ранее сообщалось, что Кумарьков выложил пост на своей странице в Instagram, в котором написал, что, «если есть в мире жопа, то это здесь». Так он подписал фото, на котором изображен указатель на Петровск-Забайкальский. Также он уточнил, что проехал 558 километров по гравийной дороге. Слова чиновника вызвали бурную реакцию в СМИ.