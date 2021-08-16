Популярную блогершу задержали в Москве

Российская блогерша Сажина и ее бойфренд были задержаны в Москве

Популярная российская блогерша Елена Сажина и ее бойфренд были задержаны в Москве. Об этом сообщает издание Baza в своем Telegram-канале.

Инцидент произошел 14 августа в таможенном центре в московском районе Ховрино. По предварительным данным, охранники заметили большой черный внедорожник, ездивший между грузовых контейнеров, и решили остановить его. В тот момент в машине находились Сажина и ее бойфренд. В салоне подозрительного автомобиля сотрудники центра обнаружили предметы, похожие на оружие, и пачки долларов, после чего решили вызвать полицию.

Пару задержали. В ходе обысков выяснилось, что денежные купюры были поддельными, а оружие — игрушечным. Сама девушка рассказала, что недавно приобрела внедорожник и собиралась снять видео для социальных сетей. Она также сообщила, что не знала, что находилась на закрытой территории.

В полиции добавили, что проводят проверку произошедшего на предмет административного нарушения.

Елена Сажина — российская Instagram-блогерша, известная под псевдонимом Helen Yes. На ее аккаунт подписано более 9,1 миллиона пользователей. В мае 2018 года вышла ее книга «Заботливая мама VS Успешная женщина. Правила мам нового поколения». Блогерша также снялась в видеоклипах Иды Галич, Кати Кокориной и Доминика Джокера, Ольги Бузовой и группы «Руки вверх!».