Раскрыта смертельная опасность лесных пожаров для больных коронавирусом

Лесные пожары на западе Северной Америки могли спровоцировать рост заболеваемости и смертности от COVID-19 в нескольких штатах США. Опасную связь между дымом и состоянием больных коронавирусом раскрыли ученые Гарвардского университета, которые опубликовали статью в журнале Science Advances.

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Как пишут авторы статьи, распространение ультрадисперсных частиц PM2.5 (диаметр 2,5 микрометра и меньше), вероятно, вызвало всплеск случаев заболевания COVID-19 и связанных с ними смертей. Предыдущие исследования продемонстрировали связь между высокими концентрациями частиц в воздухе и числом людей с осложненной коронавирусной инфекцией, а также астмой, обострениями хронической обструктивной болезни легких и других респираторных вирусных инфекций. Наибольшему риску подвергаются пожилые люди, дети младшего возраста, а также лица с заболеваниями сердца и легких.

Исследователи проанализировали 92 округа в штатах Калифорния, Вашингтон и Орегон, чтобы оценить вклад различных факторов всплеска заболеваемости коронавирусной инфекцией, включая пожары в местных лесах, погоду, смену сезонов, а также мобильность и размер популяции. Оказалось, что в 2020 году стихийное бедствие оказало наибольшее влияние на случаи заболеваемости COVID-19 в округах Бьютт (Калифорния) и Уитмен (штат Вашингтон), а на смертность — в калифорнийских округах Бьютт и Калаверас. Кратковременное воздействие дыма повысило уровень заражения коронавирусом почти на 20 процентов в ряде округов, при этом в некоторых местах загрязнение окружающей среды из-за пожаров было связано с половиной всех смертей от инфекции.

В 2020 году в Калифорнии и Вашингтоне были зарегистрированы крупнейшие лесные пожары в истории штатов. Ожидается, что глобальное потепление увеличит риск возникновения лесных пожаров и как следствие воздействие дыма на население. По подсчетам, только за последние четыре года рекордные лесные пожары способствовали воздействию дыма в течение 1,85 миллиарда человеко-дней сверх уровня, зафиксированного в 2001-2004 годах.