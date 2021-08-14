Число психически больных подростков увеличилось во время пандемии

На фоне пандемии коронавирусной инфекции в мире вдвое вырос показатель психических расстройств среди детей и подростков. Об этом сообщается в медицинском журнале JAMA Pediatrics.

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Отмечается, что, согласно обобщенным данным, полученным в первый год пандемии COVID-19, каждый четвертый молодой человек в мире испытывает клинически повышенные симптомы депрессии, а каждый пятый — клинически повышенные симптомы тревоги. «Эти объединенные оценки <...> вдвое превышают допандемические показатели», — говорится в исследовании.

В среднем по этим исследованиям 25,2% молодых людей испытывали депрессию, а 20,5% — тревогу во время пандемии COVID-19. До вспышки коронавируса эти показатели в среднем равнялись 12,9% и 11,6% соответственно. Распространенность клинически выраженных симптомов депрессии и тревоги во время пандемии оказалась выше среди девочек. Симптомам депрессии также чаще подвержены дети более старшего возраста.

Исследование проводилось с 8 по 22 марта текущего года. Результат был получен путем метаанализа среди 29 исследований, в которых участвовали 80 879 участников моложе 18 лет.

В ноябре 2020 года Роберт Йолкен (Robert Yolken) из Медицинской школы Джонса Хопкинса пришел к выводу, что пандемия коронавируса вызвала эпидемию психических заболеваний. Отмечалось, что люди с психическими расстройствами оказываются более уязвимыми к SARS-CoV-2, что усложняет предоставление медицинских услуг и способствует смертности.