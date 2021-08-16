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Контроль за активами россиян за рубежом резко усилили

ФНС увеличила число запросов по активами и операциями граждан России за рубежом
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Фото: Зотов Алексей / Коммерсантъ

Федеральная налоговая служба (ФНС) России резко увеличила количество запросов к налогоплательщикам по поводу активов и операций за рубежом. Об этом со ссылкой на экспертов и представителя ведомства сообщают «Ведомости».

Причиной усиления контроля стали подозрения, что бизнесмены либо уменьшали сумму прибыли, либо не задекларировали ее фиксированный размер. Речь в первую очередь идет о контролируемых иностранных компаниях (КИК).

С 2020 года владельцы КИК могут платить налоги одним из двух способов. Первый — это перечислять 5 миллионов рублей в год за все зарубежные активы и не сдавать отчетность. Второй — сообщить о компаниях, чья прибыль превышает 10 миллионов рублей, и либо заплатить налог на доходы физических лиц (НДФЛ) в размере 13 или 15 процентов, либо, если владельцем является юридическое лицо, отдать 20 процентов.

Налоговый менеджер EY Екатерина Алексанян указывает, что, получив документы по налогу на КИК, налоговики стали интересоваться прошлыми периодами. Существенное влияние оказал международный автообмен финансовой информацией, что, как указывает партнер FTL Advisers Дарья Невская, привело к открытию «непознанных ранее областей».

Из-за этого ФНС начала активно проводить выездные проверки в отношении физлиц по прошлым периодам и запрашивать финансовые отчеты, аудиторские заключения и пояснения по расчету прибыли. Если ранее службу интересовали более общие вещи, то теперь запросы касаются определенных счетов или операций.

Ранее сообщалось, что ФНС хочет изменить существующий институт единого налогового платежа, чтобы оплачивать налоги одной выплатой могли не только физические лица, но и бизнес.

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