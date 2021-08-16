Директора российского колледжа вызвали в СКР после поста об Александре Невском

Директора Новосибирского городского открытого колледжа (НГОК) Сергея Чернышова вызвали в региональное управление Следственного комитета России (СКР) после опубликованного поста о деятельности Александра Невского. Об этом он рассказал на своей странице в Facebook.

Свой пост директор колледжа посвятил инициативе переименовать площадь Свердлова в Александра Невского. Мужчина отметил, что выбор между Свердловым и Невским равносилен выбору между террористом и коллаборационистом. По его мнению, образы обоих исторических деятелей являются плодами советской пропаганды.

«Завтра иду рассказывать следователю по особо важным делам, что я, собственно, имел в виду, описывая деяния Александра Невского», — написал Чернышов.