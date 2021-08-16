Голодный аллигатор выпрыгнул из вольера к ногам кормившей его смотрительницы

В зоопарке с рептилиями в Калифорнии, США, гигантский голодный аллигатор по кличке Дарт (Dart) выпрыгнул из вольера и оказался у ног кормившей его смотрительницы. На видео, опубликованное в TikTok-аккаунте зоопарка, обратило внимание Daily Star.

Сотрудница зоопарка Джульетта (Juliet) выращивала Дарта с детства. На кадрах видно, как девушка уверенно отодвигает стекло вольера и начинает кормить аллигаторов куриным мясом. «Ребята, вы готовы? Я принесла вам несколько больших кусков курицы», — сказала она.

При виде еды голодный Дарт начал вылезать из вольера и вскоре оказался на полу, прямо у ног Джульетты. Однако она не испугалась, начала смеяться и отодвинула коробку с едой, чтобы аллигатор не съел все мясо сразу.

Ролик набрал почти 90 миллионов просмотров и множество комментариев, в которых пользователи интересовались, как смотрительница планирует отправить опасного хищника обратно в вольер. В ответ она выложила ролик и показала, как они вместе с основателем зоопарка Джеем Брюэром (Jay Brewer) поднимают Дарта и погружают его в воду.

Ранее сообщалось, что полиция штата Техас в США «арестовала» крокодила и связала ему лапы изолентой из-за того, что он вышел порезвиться на дорогу и заблокировал целое шоссе. Крокодила увезли в безопасное место под мостом, после чего освободили и выпустили на травянистый берег.