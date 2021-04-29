Полицейские «арестовали» резвившегося на дороге крокодила

Полиция штата Техас в США «арестовала» крокодила и связала ему лапы изолентой из-за того, что он вышел порезвиться на дорогу и заблокировал целое шоссе. После этого правоохранители погрузили обездвиженную рептилию в машину, передает телеканал ABC.

Аллигатор длинной почти 2,5 метра вышел на дорогу и стал виновником крупной пробки. На место выехали сотрудники правоохранительных органов и служба по контролю за животными.

Их основной целью было удалить крокодила с проезжей части, не нанеся ему вреда, однако тот не желал уходить и лишь передвигался по шоссе. Тогда было принято решение скрутить нарушителя изолентой наподобие наручников.

Пять сотрудников удерживали метавшуюся и сопротивляющуюся рептилию, и в итоге им удалось завязать ей передние и задние лапы и погрузить в кузов пикапа.

Крокодила увезли в безопасное место под мостом, после чего освободили и выпустили на травянистый берег, откуда тот уплыл через судоходную протоку.

Ранее ребенок из городского округа Дэчжоу китайской провинции Шаньдун заказал в интернет-магазине аквариумную рыбку и получил посылку с редчайшим сиамским крокодилом. Отец мальчика сообщил о посылке с опасным животным в полицию. В итоге рептилию изъяли.