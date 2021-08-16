В Киргизии рассказали об отношении к русским и русскому языку

Единичные случаи «бытового национализма» не должны восприниматься российскими властями как систематические нарушения прав русских в Киргизии. Об этом глава киргизского МИД Руслан Казакбаев заявил в разговоре с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым, пишет «Sputnik Кыргызстан».

Комментируя инцидент с нападением на русскоговорящую девушку в торговом центре в Бишкеке, он рассказал, что в отношении к русским в Киргизии «нет русофобии и других форм агрессивного национализма, нет фактов переписывания истории, борьбы с памятниками и русским языком».

Казакбаев добавил, что против нападавшего возбуждено уголовное дело по статье 266 («Хулиганство») Уголовного кодекса Киргизии. При этом он выразил сожаление по поводу предложения депутатов Госдумы запретить въезд в Россию иностранным гражданам, совершившим подобные преступления. По его мнению, заявления отдельных российских политиков «не должны отражаться на взаимных поездках граждан двух стран».

Телефонные переговоры Лаврова и Казакбаева прошли 16 августа. В ходе беседы российский министр призвал киргизские власти оперативно реагировать на дискриминацию русскоязычного населения в республике и приложить все усилия для предотвращения подобных инцидентов в будущем. Он также отметил, что недавние случаи притеснения соотечественников по национальному признаку вызвали в России широкий общественный резонанс.

6 августа в одном из торгово-развлекательных центров Бишкека мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, потребовал от русскоязычной сотрудницы, чтобы она разговаривала с ним исключительно на киргизском. После этого он начал оскорблять девушку и бросил ей в голову калькулятор.