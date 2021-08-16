По делу об убийстве сотрудника российской колонии начались допросы заключенных

Семерых заключенных курганской колонии №2, где произошло убийство сотрудника, перевели в СИЗО-1 для проведения следственных действий. Об этом этом сообщает Znak.com со ссылкой на источник в силовых структурах.

По его словам, следствие считает их сообщниками осужденного Александра Литвинова, напавшего на сотрудников колонии. Проверяется версия, что заключенные готовили побег, теперь следователи намерены выяснить роль каждого из них.

13 августа сообщались подробности ЧП в курганской колонии №2, произошедшего днем ранее. Администрация узнала о готовящемся побеге. Сотрудники пришли с обыском в швейный цех колонии. Согласно полученной информации, бежать собирались осужденный за убийство бывший ополченец ДНР Александр Литвинов и двое других заключенных.

Когда прапорщик внутренней службы Дмитрий Беженар нашел Литвинова на чердаке над швейным цехом, заключенный вонзил ему заточку в грудь. На крик раненого прапорщика на чердак прибежал начальник отдела безопасности колонии Станислав Кононыхин. Ему Литвинов также нанес несколько ударов заточкой, от полученных ранений офицер скончался.

Затем заключенный с чердака стал закидывать самодельными гранатами других сотрудников колонии. Он также поджег опилки, складированные на промзоне. Прибывшую пожарную машину Литвинов забросал коктейлями Молотова.

На переговоры с ним прибыл прокурор Курганской области Андрей Назаров. Заключенный отказался сдаваться. В 16:00 по местному времени его ликвидировали. После уничтожения Литвинова в колонии был найден схрон, из которого изъяли 34 самодельные гранаты и коктейли Молотова, а также самодельное ружье.

Литвинов воевал на юго-востоке Украины на стороне ополченцев, был сапером-подрывником. Он отрицал свою вину в убийстве пожилой женщины, работавшей страховым агентом, тем не менее его приговорили к 19 годам заключения.

После ЧП в колонии возбудили уголовное дело по статьям «убийство», «покушение» и «дезорганизация работы колонии».