Похитителя алтайской школьницы обвинили в сексуальном насилии над ней

Жителю Алтайского края Олегу Лавкину предъявлено обвинение в сексуальном насилии над 12-летней школьницей, которую он похитил и удерживал несколько дней. Об этом сообщает «Интерфакс».

Мужчине вменяются статьи 126 УК РФ («Похищение несовершеннолетнего с угрозой насилия») и 132 УК РФ («Действия сексуального характера в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста»).

По версии следствия, Лавкин с июня по июль вел наблюдение за 12-летней девочкой. Днем 31 июля он увидел ее, проезжающую на велосипеде по проселочной дороге, и напал на нее. Мужчина связал ей руки и ноги, а затем надел на нее мешок и привез к своему дому, где перенес в подвал. Узнав, что девочку активно ищут, Лавкин отпустил ее и скрылся. 12 августа его задержали в Республике Алтай.

Сейчас он арестован, следователи устанавливают обстоятельства еще нескольких преступлений сексуального характера, которые Лавкин мог ранее совершить в отношении другой девочки.