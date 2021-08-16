В России создадут карту недоступных для инвалидов мест

В России решили создать карту мест, в которые не могут попасть люди с ограниченными возможностями. О решении проблем инфраструктуры рассказала глава «Совета матерей» Татьяна Буцкая, передает РИА Новости.

В рамках круглого стола по теме «Комфортная жизнь для людей с инвалидностью» Буцкая заявила, что с помощью карты «непроходимых мест для инвалидов» можно будет определить «болевые точки» населенных пунктов страны. Как итог «Совет» планирует создать доступную для жителей среду.

По словам главы организации, ранее они начали заниматься аналогичным проектом для людей, перемещающихся по городу с детскими колясками. Жителям было трудно поднимать их по лестнице или пользоваться общественным транспортом. «Да, за последнее время ситуация улучшилась. Например, появились специальные помощники, которые помогают женщинам преодолеть трудные участки, но ситуация все рано далека от идеальной», — отметила Буцкая.

Ранее в «Единой России» рассказали о планах повысить качество жизни людей с инвалидностью. Для них решили создать условия для полноценной жизни, сосредоточиться на развитии доступной среды и предоставить возможности «участвовать в общественной и политической жизни».