Россияне приготовились платить больше за помощь планете

22 процента россиян заявили о готовности платить больше за экологически чистые товары

Почти четверть россиян приготовились платить больше за экологичные товары и услуги, помогающие снизить нагрузку на планету, говорится в исследовании Сбера (есть в распоряжении «Ленты.ру»).

Доля жителей страны, готовых переплачивать за экологичные товары и услуги, во втором квартале составила 22 процента от общего числа респондентов. Из них 16 процентов считают оправданной дополнительную наценку в пять процентов, еще шесть процентов готовы переплачивать больше.

26 процентов опрошенных заявили, что могут отказаться от недостаточно экологичных товаров. В первом квартале 2021 года их было 18 процентов.

При этом доля россиян, осведомленных о проблемах ESG и понимающих расшифровку аббревиатуры, составила шесть процентов. В возрастной группе до 30 лет она равняется 10 процентам.

Понятие ESG означает экологичную, социальную и управленческую ответственность бизнеса и широко применяется в западных компаниях, в которых часто включается в целевые показатели деятельности.

