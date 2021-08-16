В Японии порассуждали о «горькой пилюле» для Зеленского

Сближение Украины с Китаем является «горькой пилюлей» для украинского президента Владимира Зеленского. Об этом пишет автор японского издания Nihon Keizai.

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В статье отмечается, что из-за прохладного отношения к Киеву со стороны США и стран Европейского союза (ЕС), на поддержку которых Зеленский рассчитывает в отношениях с Россией, глава государства вынужден сближаться с Пекином. По словам автора статьи, президент Украины считает, что в Вашингтоне не воспринимают его всерьез, несмотря на все его шаги.

Помимо этого, подчеркивается, что, несмотря на желание Зеленского добиться вступления Украины в НАТО и Европейский союз, соответствующие переговоры никак не развиваются. Так, президент США Джо Байден предпочел сначала провести встречу с российским лидером Владимиром Путиным, а не с главой Украины. Согласно статье, решающим моментом же стало соглашение между Вашингтоном и Берлином насчет газопровода «Северный поток-2».

Зеленский начал «взвешивать на одной чаше весов» страны Запада и Китай, считают в издании. При этом подчеркивается, что развитие отношений с Пекином является скорее дипломатической тактикой украинского лидера для привлечения внимания Запада. Тем не менее, «хитрый ход» Зеленского кроет в себе опасность, так как в момент, когда необходимо будет укреплять сплоченность с западными странами против России, разногласия вокруг Китая могут дать Москве больше пространства для маневра, резюмировал автор материала.

Поворот на Восток?

Споры о направлении украинской внешней политики начались с утверждения внештатного советника главы офиса президента Украины Алексея Арестовича, что Киев может «развернуться» к Китаю. Он заявил, что не исключает такой поворот, если страны Запада будут вынуждать украинскую сторону выполнять Минские соглашения. «Китайцы, в отличие от Штатов, не стесняются давать гарантии и безопасности, и инвестиции мгновенно, моментально и без всяких дураков», — подчеркнул Арестович.

Спикер Министерства иностранных дел (МИД) республики Олег Николенко ответил на это заявление, что Украина не изменит свой геополитический курс на вступление в Европейский союз и НАТО.

Вопрос о том, Запад или Восток, в парадигме украинской внешней политики не стоит Олег Николенко Спикер Министерства иностранных дел (МИД) Украины

Николенко отметил, что Украина высоко ценит поддержку США и ЕС в «противодействии российской агрессии» и «деоккупации Крыма и Донбасса». Он добавил, что Украина «делает немало работы, чтобы превратиться в современное европейское демократическое государство», и назвал этот путь неизбежным.

Его также поддержал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. Сотрудничество Украины и Китая в торгово-экономической области, а также в сфере борьбы с пандемией коронавируса не означает разворот страны на Восток, заявил он.

По его словам, Киев должен объективно оценивать свои экономические потребности. Кроме того, взаимодействие двух стран в этих сферах обуславливается вызовами, которые существуют сегодня в мире. Глава внешнеполитического ведомства добавил, что Украина все свои стратегические вопросы решает с США и Европейским союзом.

«Никакого разворота Украины нет. Мы являемся частью западного мира, мы развиваемся как часть этого мира, но торговля с Китаем является объективной реальностью», — отметил Кулеба. Он добавил, что в стране «будут рады видеть больше американских денег и компаний» для реализации инфраструктурных проектов.