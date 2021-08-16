«Победа» отказалась от контрактов на самолеты Boeing 737 MAX

Российский лоукостер «Победа», входящий в группу «Аэрофлот», отказался от поставки 20 самолетов Boeing 737 MAX. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на гендиректора авиакомпании Андрея Калмыкова.

Он отметил, что компания не заплатит штраф, поскольку подобные санкции в условиях запрета эксплуатации воздушных судов в России не предусмотрены.

Лайнеры Boeing 737 MAX запретили к полетам по всему миру после двух подряд авиакатастроф, произошедших в конце 2018-го и начале 2019-го годов в Индонезии и Эфиопии. Их жертвами стали 346 человек. Причиной стала одна из систем лайнера, отвечающая за корректировку положения самолета в воздухе. После этого большинство стран мира, включая Россию, приостановили эксплуатацию самолета.