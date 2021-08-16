В Москве покончил с собой прокурор в отставке

В Москве под окнами жилого дома нашли мертвым прокурора в отставке, 68-летнего Виктора Ступаченко. Об этом сообщает «Московский комсомолец».

По данным издания, утром в понедельник, 16 августа, супруга услышала необычный звук из комнаты мужа и пошла проверить, что там произошло и все ли в порядке. Женщина увидела открытое настежь окно. Квартира в столице, где живет семья прокурора, расположена на девятом этаже.

По предварительным данным, он покончил с собой. Ступаченко был заслуженным работником прокуратуры Москвы и занимал пост Замоскворецкого межрайонного прокурора.