Xiaomi случайно представила новый смартфон

Xiaomi готовится выпустить недорогой смартфон серии Redmi. Об этом сообщает издание XDA Developers.

Как стало известно журналистам, китайская компания случайно представила характеристики смартфона Redmi в своих соцсетях раньше анонса. Однако спустя некоторое время Xiaomi удалила публикацию. Согласно раскрытым данным, аппарат получит название Redmi 10 и окажется преемником недорогой популярной модели Redmi 9. Девайс выйдет с 6,5-дюймовым IPS-экраном разрешением 2400х1080 пикселей и частотой обновления 90 герц. Аппарат будет базироваться на новом процессоре MediaTek Helio G88.

Вероятнее всего, Redmi 10 получит пластиковый корпус. Устройство будет иметь основную камеру с четырьмя объективами и разрешением 50, 8, 2 и 2 мегапикселей, фронтальная камера получит разрешение 8 мегапикселей. Смартфон выйдет с аккумулятором емкостью 5000 миллиампер-часов с поддержкой быстрой проводной зарядки на 18 ватт, 4G, MIUI 12.5 на базе Android 11. Предусмотрен боковой дактилоскопический сенсор и возможность разблокировки телефона по лицу.

Redmi 10 будет доступен в трех версиях: базовая получит четыре гигабайт оперативной и 64 гигабайта встроенной памяти, расширенная — 128 гигабайт памяти. В максимальной модификации гаджет получит 6 гигабайт оперативной и 128 гигабайт встроенной памяти.

Стоимость Redmi 10 не раскрывается, однако журналисты считают, что новинка будет позиционироваться в качестве бюджетного аппарата. Анонс телефона ожидается в ближайшие дни.

Ранее аппараты Xiaomi попали в список самых востребованных моделей по версии агентства Counterpoint. В топ включили Xiaomi Redmi 9A, Redmi 9 и Redmi Note 9.