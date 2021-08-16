В России предложили возвращать многодетным семьям деньги за учебу

В России предложили возвращать многодетным родителям деньги, ранее потраченные ими на обучение в среднеспециальных или высших учебных заведениях. С соответствующей инициативой выступил депутат Государственной Думы Василий Власов, направив письмо главе Минтруда Антону Котякову, передает телеканал Russia Today.

Такую возможность предлагается дать россиянам в возрасте до 35 лет, получившим статус многодетного родителя — то есть имеющего трех или более детей. Депутат подчеркнул, что стимулирование рождаемости и поддержка семей с детьми являются одними из первостепенных задач государства. Реализация данного предложения стала бы существенным стимулом для молодых семей в вопросе рождения детей, позволив гражданам вернуть в семейный бюджет средства.

Ранее в России предложили ввести ежегодные выплаты многодетным семьям в размере 100 тысяч рублей до достижения младшим из детей совершеннолетия либо окончания им школы, среднего или высшего учебного заведения.