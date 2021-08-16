Россия
 
Последние новости
Названы богатейшие кандидаты в Госдуму
Смертельно опасная акула подплыла к берегу и распугала отдыхающих на пляже людей
Мужчина пожаловался на отца-вора в полицию и нашел одобрение в сети
Бизнес Макгрегора выиграл от пандемии
Обгоревшие тела женщины и ребенка нашли в лесу между Петербургом и Выборгом
Британия предупредила о наплыве беженцев из Афганистана в другие страны
Россиянам назвали четыре способа восстановить волосы после COVID-19
России предрекли сильные пожары и наводнения
Появилось видео из дома погибшего мэра Кривого Рога
Россиянин в поисках жены и котлет вышел на станцию «Площадь Революции» 
Новости партнеров
Прослушать новость

В России предложили возвращать многодетным семьям деньги за учебу

Депутат Госдумы Власов предложил ввести новые выплаты для россиян с детьми
Перейти в «Мою Ленту»
Фото: Агентство «Москва» / пресс-служба Госдумы

В России предложили возвращать многодетным родителям деньги, ранее потраченные ими на обучение в среднеспециальных или высших учебных заведениях. С соответствующей инициативой выступил депутат Государственной Думы Василий Власов, направив письмо главе Минтруда Антону Котякову, передает телеканал Russia Today.

Такую возможность предлагается дать россиянам в возрасте до 35 лет, получившим статус многодетного родителя — то есть имеющего трех или более детей. Депутат подчеркнул, что стимулирование рождаемости и поддержка семей с детьми являются одними из первостепенных задач государства. Реализация данного предложения стала бы существенным стимулом для молодых семей в вопросе рождения детей, позволив гражданам вернуть в семейный бюджет средства.

Ранее в России предложили ввести ежегодные выплаты многодетным семьям в размере 100 тысяч рублей до достижения младшим из детей совершеннолетия либо окончания им школы, среднего или высшего учебного заведения.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Россиянам напомнили о новых выплатах для беременных и родителей-одиночек
В России предложили декретные выплаты для помогающих с детьми бабушек и дедушек
Расходы на поддержку семей с детьми в России оценили в 1,5 триллиона рублей