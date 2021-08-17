Россиянам отказали в бесплатном общественном транспорте

Бесплатный общественный транспорт исключили из стратегии развития до 2035 года

Идея о появлении к 2035 году бесплатного общественного транспорта в России не вошла в первый этап проекта транспортной стратегии страны, пишет ТАСС.

Инициативу, которую обсуждают с осени 2020 года, отказались включать в новою версию документа. Ведомство в июле завершило первый этап формирования транспортной стратегии на период до 2030 года с прогнозом до 2035 года. В августе специалисты приступят ко второму этапу разработки законопроекта.

В правительстве обсуждалась возможность введения бесплатных автобусов для россиян за счет сокращения поездок на личном транспорте в крупных городах. Для этого авторы идеи предлагали сделать платными большинство дорог для автомобилей. Новых предложений по ограничению использования личного автотранспорта проект не содержит. Стратегия предполагает развитие общественного транспорта, но исключительно на платной основе.

Целью стратегии является увеличение пассажиропотока общественного транспорта к концу 2035 года на 15 процентов (по сравнению с 2019-м). На данный момент 95 процентов от занимаемого пассажирским транспортом городского пространства приходится на автомобили. Они производят 80-95 процентов выбросов. 75 процентов дорожно-транспортных происшествий приходится на долю личного транспорта.

Ранее заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев предложил ввести бесплатный проезд для школьников. Он призвал подумать о новых способах поддержки российских семей.