Глава МИД Китая обсудил с Лавровым ситуацию в Афганистане

Глава МИД КНР заявил, что Китай и Россия должны поддерживать друг друга в Афганистане

Китай и Россия должны защищать свои законные интересы в Афганистане и оказывать взаимную поддержку друг другу. Об этом заявил глава МИД Китая Ван И в телефонном разговоре с главой российского МИД Сергеем Лавровым, его слова приводит ТАСС.

«Ситуация в Афганистане резко изменилась. <…> В новой ситуации Китаю и России необходимо укрепить стратегические связи и сотрудничество. Во-первых, защищать законные интересы КНР и РФ в Афганистане, своевременно связываться по ситуации, оказывать взаимную поддержку друг другу, содействовать тому, чтобы "Талибан" (запрещен в РФ — прим. «Ленты.ру») брал на себя ответственность, надлежащим образом обеспечивал безопасность граждан, учреждений и организаций РФ и КНР в Афганистане», — сказал министр.

Ранее Ван И выразил готовность взаимодействовать с США по Афганистану для предотвращения гражданской войны.

15 августа «Талибан» (террористическая организация, запрещенная в России) объявил, что контролирует всю территорию Афганистана. Это произошло после того, как боевики с разных сторон вошли в Кабул. Сейчас управление Афганистаном передано временному совету, который передаст власть талибам. В состав нового совета вошли глава высшего совета по нацпримирению Абдулла Абдулла и бывший президент Хамид Карзай. Президент страны Ашраф Гани покинул страну.