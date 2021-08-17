Китай согласился взаимодействовать с США по Афганистану

Китай готов сотрудничать с США по Афганистану, чтобы тот не стал рассадником терроризма

Китай готов взаимодействовать с США по Афганистану для предотвращения гражданской войны. Об этом заявил глава МИД КНР Ван И в телефонном разговоре с госсекретарем США Энтони Блинкеном, передает РИА Новости.

«Китай готов взаимодействовать и вести диалог с США, чтобы способствовать реализации мягкого урегулирования афганского вопроса, содействовать тому, чтобы в Афганистане не было новой гражданской войны или гуманитарной катастрофы, чтобы он вновь не превратился в рассадник и убежище для терроризма», — заявил китайский министр.

Он добавил, что США и КНР должны стимулировать Афганистан создать открытую и инклюзивную политическую структуру, соответствующую национальным особенностям страны.

15 августа «Талибан» (террористическая организация, запрещенная в России) объявил, что контролирует всю территорию Афганистана. Это произошло после того, как боевики с разных сторон вошли в Кабул. Сейчас управление Афганистаном передано временному совету, который передаст власть талибам. В состав нового совета вошли глава высшего совета по нацпримирению Абдулла Абдулла и бывший президент Хамид Карзай. Президент страны Ашраф Гани покинул страну.