Агент Роналду предложил «Манчестер Сити» купить футболиста

Жорже Мендеш, агент форварда туринского «Ювентуса» и сборной Португалии Криштиану Роналду, предложил услуги своего клиента «Манчестер Сити». Об этом сообщает Football Italia.

По информации источника, итальянский клуб готов отпустить футболиста сейчас за 30 миллионов евро. Через год контракт Роналду с Ювентусом истечет, и тогда португалец покинет команду бесплатно как свободный агент.

Кроме того, расставание с 36-летним футболистом поможет «Ювентусу» улучшить финансовую ситуацию в клубе. Команда сэкономит на выплатах по внушительному контракту Роналду. Его годовой оклад составляет 31 миллион евро.

Роналду перешел в «Ювентус» в июле 2018-го. Сумма трансфера составила 112 миллионов евро. До перехода в итальянсксий клуб он выступал за мадридский «Реал», «Манчестер Юнайтед» и «Спортинг».