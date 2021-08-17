«Дельта»-штамм ударил по ценам на нефть

Цены на нефть снижаются четвертый день подряд, что привело к самому продолжительному падению с марта, сообщает Bloomberg. Распространение «дельта»-варианта коронавируса ударило по спросу.

В первой половине года нефть показывала энергичный рост, который был приостановлен в последние недели. Новый штамм привел к ограничению мобильности во многих странах, включая Китай, из-за чего пострадало энергопотребление.

Фьючерсы на нефть марки West Texas Intermediate (WTI) снизились на 0,5 процента после падения на 3 процента за предыдущие три сессии. WTI подешевела на 33 цента за баррель, Brent — на 20 центов. Потребление бензина в США тоже снижается на протяжении трех недель, а данные из Китая показывают замедление темпов роста экономики в прошлом месяце.

Аналитики считают, что продолжающаяся борьба с последней вспышкой вируса негативно сказывается на экономических показателях и, следовательно, на настроении инвесторов. Некоторые банки, включая JPMorgan Chase & Co., снизили прогнозы по ценам на нефть.

Из-за падения цен страны ОПЕК+ заявили, что не видят необходимости в ускорении нефтедобычи, несмотря на то что президент США Джо Байден на прошлой неделе призвал ее увеличить, чтобы снизить цены на бензин. Заявление американского лидера, по словам аналитиков, тоже повлияло на падение цен: обеспокоенные инвесторы не хотят рисковать.