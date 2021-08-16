Крупнейшая нефтяная компания войдет в фирму богатейшего индийца

Крупнейшая компания по добыче нефти Saudi Aramco планирует купить акции холдинга Reliance Industries, которым владеет самый богатый человек Индии Мукеш Амбани, пишет Bloomberg со ссылкой на свои источники. Reliance тоже занимается добычей нефти и газа и нефтепереработкой.

Saudi Aramco намерена войти в Reliance через приобретение 20 процентов акций на сумму 20-25 миллиардов долларов. Сделку закроют в ближайшие недели, хотя переговоры длятся более двух лет — на задержку повлияла пандемия и падение цен на нефть. Источники издания сообщили, что детали соглашения еще обсуждаются и заключение договора может затянуться. В случае успеха саудовский нефтедобытчик совершит первую покупку акций с момента выхода на IPO в декабре 2019 года. На фоне новостей акции Reliance выросли на 2,6 процента, но затем немного упали и на момент написания заметки торговались по цене в 2,173 индийских рупия (29,3 доллара) за штуку (плюс 1,3 процента).

Соглашение еще больше укрепит связь между Саудовской Аравией и Индией. В 2019 году страны создали Совет стратегического партнерства для дальнейшего укрепления сотрудничества. В августе 2020 года Эр-Рияд остановил выдачу кредита Пакистану, тем самым поддержав Индию в территориальном споре по Кашмиру.

С финансовой точки зрения сделка выгодна обеим сторонам. Для Saudi Aramco она означает увеличение экспорта нефти в Индию и перспективу достичь цели по суточной переработке нефти с 3,6 миллиона баррелей до 10 миллионов. В июле Саудовская Аравия поставляла в Индию 613 тысяч баррелей нефти в сутки — 10 процентов всего экспорта.

Во втором квартале 2021 года прибыль Saudi Aramco выросла почти на 300 процентов — в четыре раза больше, чем год назад — до 25,5 миллиарда долларов. Взлет произошел благодаря увеличению стоимости нефти, ослаблению коронавирусных ограничений, вакцинации и возвращению экономической активности.