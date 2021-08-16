Росстат заключил, что в России стало сложнее добывать нефть. Данные статистики свидетельствуют о том, что во втором квартале 2021 года стоимость добычи выросла в 2,2 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года: с 9,24 тысячи до 20,37 тысячи рублей за тонну, передает ТАСС. Причем добыча во втором квартале 2021-го оказалось самой затратной за последние 10 лет.

По подсчетам Росстата, себестоимость добычи нефти в России резко начала расти с 2017 года, когда власти заявляли, что запасы полезных ископаемых в стране истощаются, а добыча на новых месторождениях становится дороже. При этом падение себестоимости, как показала статистика, произошло во втором квартале 2020-го. Это совпало с заключением сделки ОПЕК+ и общим падением мирового спроса на фоне пандемии коронавируса. Рост себестоимости во втором квартале этого года можно связать с подорожанием нефти на мировом рынке.

Ранее в августе норвежская аналитическая компания Rystad Energy предрекала России рекордную нефтедобычу к лету 2022-го. Ожидается, что рекордно высоким в 2023 году будет и среднегодовой уровень добычи — 12,16 миллиона баррелей в сутки. Таким образом за год будет добыто около 600 миллионов тонн нефти и конденсата при том, что текущий пиковый показатель — 568 миллионов тонн в 2019 году.

С другой стороны, месторождения в стране истощаются. Как говорил глава Минприроды Александр Козлов, обеспеченность всех запасов нефти в России при текущей добыче составляет 59 лет, природного газа — 103 года. По его словам, где-то существуют месторождения, которые высвобождаются, а есть такие, которые еще не получили полную нагрузку.