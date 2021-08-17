Путин поручил главе Ивановской области решить проблему дольщиков

Президент России Владимир Путин поручил окончательно решить проблему обманутых дольщиков в Ивановской области главе региона Станиславу Воскресенскому. Об этом сообщается на сайте Кремля.

«Знаю, что Вы этим занимаетесь, не бросайте ни в коем случае. Насколько я понимаю, там еще 28 проблемных домов», — отметил глава государства.

В свою очередь, Воскресенский рассказал, что Ивановская область тесно сотрудничает с «Дом.РФ» по этому вопросу.

«Мы здесь консолидируем не только усилия фонда обманутых дольщиков, но и с нашими строителями работаем, чтобы достраивали в обмен на более льготный порядок предоставления земельных участков. (...) Но все-таки количество обманутых дольщиков за эти годы сократилось с 2 760, повторюсь, до 792, если мне не изменяет память», — уточнил глава региона.

Путин подчеркнул, что данную задачу необходимо «решать по-простому».

Ранее президент России поручил упростить процедуры оказания финансовой помощи гражданам, которые пострадали в результате ЧС. Уточняется, что жители, которые пострадали в результате чрезвычайных ситуаций, должны получить единовременную выплату в связи с утратой имущества первой необходимости.

