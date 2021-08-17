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Путин поручил запретить коррупционерам работать госслужащими

Президент поручил установить запрет на госслужбу для ранее оштрафованных за коррупцию
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Фото: Алексей Никольский / РИА Новости

Президент России Владимир Путин поручил ряду ведомств предоставить предложения о запрете занимать государственные должности коррупционерам, которые ранее были оштрафованы за коррупцию. Соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Как следует из документа, соответствующее поручение дано Генпрокуратуре совместно с МВД, Следственным комитетом и Федеральной службой безопасности.

Ведомствам поручается разработать предложения по установлению запрета «на поступление на федеральную государственную службу и ее прохождение в отдельных федеральных органах (исходя из специфики деятельности), запрета приема на работу по трудовому договору граждан, освобожденных от уголовной ответственности за совершение преступлений коррупционной направленности с назначением судебного штрафа».

Предложения необходимо представить до 30 января 2023 года.

В указе Путин также поручил Минобрнауки проработать вопрос открытия магистратуры по программе «Антикоррупционная деятельность и организовать проведение международных и всероссийских студенческих антикоррупционных мероприятий и научно-практической конференции работников образовательных и научных организаций «Противодействие коррупции в образовательных и научных организациях».


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