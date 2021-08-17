Захарова заявила о давлении на свободу СМИ в ЕС

Мария Захарова: давление на RT в Германии говорит о проблемах со свободой СМИ в Евросоюзе

Продолжающееся давление на бюро российского телеканала Russia Today в Германии говорит о том, что со свободой СМИ в Евросоюзе (ЕС) имеются проблемы. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в своем Telegram-канале.

Дипломат указала на то, что телеканалу не позволили организовать немецкоязычное вещание в Европе: медиарегулятор, расположенный в Люксембурге, в этом решении сослался на «несоответствие техническим критериям». Ранее по такой причине подобные решения не выносили ни разу. Захарова подчеркнула, что соответствующий запрос в RT составили с соблюдением всех правил и законов.

«Это дикий, но предсказуемый результат неприкрытого давления властей соседней ФРГ на люксембургскую сторону, свидетельствами которого служат многочисленные заявления германских официальных лиц», — подчеркнула Захарова. Она добавила, что в Германии организована «кампания по травле» телеканала — с клеветой и институциональным давлением. Все это, по ее словам, делает принятое решение «недопустимым актом наступления на свободу слова».

Ранее глава МВД Германии Хорст Зеехофер заявил, что российский государственный телеканал RT — не часть гибридной российской угрозы, а просто пропагандистское медиа. По его словам, «каждый гражданин может понять», что Russia Today — не орудие вмешательства в германскую политику, а телепрограмма, которая ее «недружелюбно освещает».

