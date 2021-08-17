Второй самолет Германии эвакуировал из Кабула более сотни человек

Bild: второй самолет Германии эвакуировал 120 человек из столицы Афганистана

Германия направила в Афганистан второй самолет для эвакуации немцев, граждан стран НАТО и афганцев, которым угрожает опасность. Об этом сообщает издание Bild.

Перед вылетом эвакуационного рейса немецкий министр обороны Аннегрет Крамп-Карренбауэр заявила, что самолет из Германии увезет из афганской столицы всех, кто поместится на борт.

Второму рейсу из ФРГ удалось эвакуировать из Кабула более сотни человек. Среди 120 беженцев были в том числе иностранные граждане. По информации издания, в ходе полета трехлетняя девочка из Афганистана внезапно потеряла сознание. Экипаж самолета оказал ребенку первую помощь.

Ранее сообщалось, что на первом немецком эвакуационном самолете удалось вывезти из Кабула только семь человек из-за напряженной обстановки в аэропорту. Представитель МИД Германии рассказал, что непрекращающийся хаос и перестрелки помешали спасательной операции. Дипломат заявил, что возможность эвакуации зависела от партнеров, которые несут ответственность за безопасность аэропорта. Речь идет об американских и турецких военных.