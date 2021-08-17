Латвия ужесточит наказание за незаконное пересечение границы

Правительство Латвии одобрило поправки к Уголовному кодексу, которые ужесточают наказание за незаконное пресечение государственной границы. Об этом сообщает портал Delfi.

В соответствии с поправками, нелегальное пересечение границы признается тяжким преступлением, а за его совершение нарушителям грозит уже не два года тюрьмы, а четыре.

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В Министерстве внутренних дел (МВД) Латвии отметили, что ужесточение наказания необходимо для борьбы с нелегальной миграцией.

Ранее представитель Управления Верховного комиссара Организации Объединенных Наций по делам беженцев (УВКБ ООН) в регионе Северных стран и Балтии Элизабет Хаслунд выразила беспокойство из-за известий о насилии, применяемом Латвией в отношении нелегалов. Она также обратила внимание на сообщения о том, что латвийские пограничники вытесняют мигрантов обратно на белорусскую территорию.

В августе в Латвии объявили о введении режима чрезвычайной ситуации (ЧС) в граничащих с Белоруссией районах из-за наплыва нелегалов. Соответствующим указом власти обязали армию и полицию содействовать пограничникам в поимке иностранцев, незаконно попавших на территорию страны.