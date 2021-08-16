В ООН обеспокоились действиями Латвии в отношении нелегалов

В УВКБ ООН призвали Латвию воздержаться от насилия в отношении нелегалов

В ООН обеспокоились известиями о насилии, применяемом Латвией в отношении нелегальных мигрантов. Об этом заявила представитель Управления Верховного комиссара Организации Объединенных Наций по делам беженцев (УВКБ ООН) в регионе Северных стран и Балтии Элизабет Хаслунд, пишет портал Lsm.lv.

Она также обратила внимание на сообщения о том, что латвийские пограничники своими действиями намеренно вытесняют нелегалов обратно через границу с Белоруссией. «УВКБ ООН обеспокоено, что принятые меры могут полностью исключить для лиц, нуждающихся в защите, возможность обращаться за убежищем в регионах, где действует чрезвычайное положение», — отметила Хаслунд.

Представитель ООН призвала Латвию воздержаться от насилия и подчеркнула, что возможность искать убежище является фундаментальным правом человека.

11 августа латвийские власти объявили о введении режима чрезвычайной ситуации (ЧС) в граничащих с Белоруссией районах из-за наплыва нелегальных мигрантов. Соответствующий указ обязывает армию и полицию оказывать содействие пограничникам в поимке нелегалов и защите рубежей страны от нападений извне.