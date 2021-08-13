В Латвии назвали Белоруссию безопасной страной

Белоруссия является безопасной страной для мигрантов, поскольку в ней соблюдаются права людей из третьих стран. Об этом президент Латвии Эгилс Левитс заявил во время пресс-конференции после встречи с премьер-министром прибалтийской республики Кришьянисом Кариньшем, пишет портал Mixnews.

Левитс прокомментировал вопрос о проблемах, которые могут возникнуть у Латвии из-за выдворения нелегальных мигрантов обратно на белорусскую территорию.

Он подчеркнул, что для латвийских властей укрепление границы и безопасность страны должны быть абсолютным приоритетом. При этом он назвал Белоруссию «безопасной страной, которая не ущемляет людей», и предложил мигрантам просить убежища у нее.

11 августа Латвия объявила в приграничных с Белоруссией районах режим чрезвычайной ситуации (ЧС) в связи с наплывом нелегалов. По словам Кришьяниса Кариньша, такое решение правительства позволит сделает белорусско-латвийскую границу «фактически закрытой». Министр внутренних дел Латвии Мария Голубева добавила, что укрепление приграничной зоны начнется немедленно.