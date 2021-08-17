Одна ошибка стоила крупнейшему в даркнете магазину миллионов рублей

Крупнейший в даркнете магазин наркотиков Hydra потерял миллионы рублей из-за неверно выставленного курса обмена криптовалюты. Как отмечает сайт компании Positive Technologies, в пятницу, 13 августа, соотношение биткойна к доллару было верным, а вот по отношению к рублю курс был сильно занижен, из-за чего площадка потеряла миллионы рублей.

Многие пользователи успешно воспользовались этой единственной ошибкой. Они устроили атаку на встроенные сервисы по обмену криптовалюты: скупали биткойны за рубли, после чего выводили цифровую валюту на сторонние счета. Точное число обогатившихся таким образом посетителей Hydra назвать сложно из-за отсутствия открытой статистики по работе обменников.

Цены на площадке указываются именно в рублях. В связи с этим для администрации ресурса критична именно валютная пара «биткойн-рубль». Администрация Hydra официально не прокомментировала сбой.

Отдельные пользователи отметили, что ошибка была зафиксирована только на новой версии ресурса. Hydra меняет прописку в сети из-за того, что защищенный браузер Tor прекращает поддержку «коротких» onion-адресов.

В 2019 году «Лента.ру» выпустила крупное расследование о становлении российского рынка наркотиков, создании профильных маркетплейсов в даркнете и их противостоянию между собой. Победителем из этой борьбы вышла Hydra — она стала самым популярным маркетплейсом по торговле наркотиками в даркнете. Анализ показал, что число активных пользователей магазина на момент расследования составляло 800 тысяч человек. Ежедневно через площадку пряталось 13,6 тысячи тайников-закладок с запрещенными веществами на сумму 227 миллионов рублей. После расследования «Ленты.ру» Россия ужесточила наказание за пропаганду наркотиков в интернете.

