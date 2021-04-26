ОПГ сбыла миллиард фальшивых рублей через магазин «Банк России» в Hydra

В Нижегородской области начался суд над участниками преступной группы, обвиняемыми в сбыте через интернет-магазин «Банк России» в даркнете Hydra одного миллиарда фальшивых рублей высочайшего качества. Об этом в понедельник, 26 апреля, сообщает «Коммерсантъ».

По данным следствия, первые поддельные купюры появились в Татарстане в 2019 году, позже их стали находить почти во всех регионах России. Фальшивки высокого качества не распознавали детекторы и банкоматы. Их производителей силовики долго не могли выследить, так как преступный бизнес велся в даркнете, сообщники друг друга знали только по никам, а партии поддельных денег развозила транспортная компания. Тем не менее полицейские сумели установить сбытчиков и через них вышли на организаторов группировки.

В Нижнем Новгороде была проведена спецоперация с участием бойцов спецподразделения «Гром», в результате которой были задержаны ответственный за печатный станок Антон Арисов, развозивший фальшивые деньги Иван Аферов, а также их сообщник Андрей Скворцов. Вместе с ними под стражей оказался предполагаемый организатор преступного бизнеса Олег Ефимов и еще двое сбытчиков Юлия Исаева и Александра Порхунова. Они реализовывали оптовые партии фальшивок за 10-15 процентов номинала, небольшие заказы уходили за 30 процентов номинала. Группировка действовала два года.

Все фигуранты дела признали свою вину.