Рассекречен «убийца» iPhone от Xiaomi

Новый флагман Xiaomi и iPhone 13 получат экраны нового поколения. Об этом сообщает издание GizChina.

Источники сетевого медиа сообщают, что Xiaomi Mi 12 будет иметь переднюю панель на основе низкотемпературного поликристаллического оксида (LTPO). По слухам, аналогичный экран будет использоваться в смартфонах серии iPhone 13. На основе этой информации журналисты предположили, что Xiaomi готовит очередного «убийцу iPhone».

LTPO-экран рассекреченного гаджета будет отличаться разрешением 2К и поддерживать отображение картинки с максимальной частотой 120 герц. В зависимости от сценария использования и уровня заряда аппарат будет повышать или понижать частоту обновления дисплея.

Инсайдеры полагают, что новый флагман Xiaomi будет базироваться на процессоре Qualcomm Snapdragon 898 — ранее об этом сообщали знакомые с планами китайской корпорации. Чип использует трехкластерную архитектуру и состоит из ядер Cortex-X2, Cortex-A710 и Cortex-A510. Вариант с применением Snapdragon 888 не рассматривается — несмотря на высокую производительность чип отличается повышенным уровнем нагрева.

Анонс следующего флагмана Xiaomi ожидается в декабре. Актуальный топовый смартфон компании — Xiaomi Mi 11 — был анонсирован в конце 2020 года.