Раскрыты характеристики Xiaomi Mi 12

Следующий флагман Xiaomi получит камеру рекордного разрешения. Об этом сообщает китайское издание MyDrivers.

Журналисты ссылаются на запись в базе IMEI (International Mobile Equipment Identity), где заметили неанонсированный смартфон с кодовым названием 2112123AC. Авторы полагают, что это может быть новый флагманский аппарат Xiaomi. В рассекреченном отчете говорится, что телефон выйдет с камерой разрешением 200 мегапикселей и размером сенсора объектива до одного дюйма.

Известны и некоторые другие характеристики устройства. Предположительно, Xiaomi Mi 12 получит поддержку быстрой проводной и беспроводной зарядки мощностью 120 и 100 ватт соответственно. Экран флагмана будет базироваться на панели на основе низкотемпературного поликристаллического оксида (LTPO) и отличаться разрешением 2K. Дисплей будет работать с частотой от 1 до 120 герц.

Mi 12 — не единственный находящийся в разработке смартфон с камерой рекордного разрешения. В марте Samsung показала тизер устройства, которое имеет 200-мегапиксельную камеру с поддержкой искусственного интеллекта.

Ранее источники рассказали, что анонс следующего флагмана Xiaomi состоится до конца года. Аппарат Mi 12 должен выйти в декабре, он окажется одним из первых смартфонов, который будет работать на базе топового процессора Snapdragon 895.