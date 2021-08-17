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Россиянку облили кипятком при приеме на работу

Жительницу Челябинска облили кипятком при попытке устроиться на работу
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Фото: Максим Богодвид / РИА Новости

Жительнице Челябинска перед первым рабочим днем в свинокомплексе «Родниковский» предложили принять душ в специальном шлюзе, но вместо стандартной процедуры россиянку облили кипятком. Об этом сообщает 31tv.ru.

По словам пострадавшей, когда она вошла в шлюз, двери заблокировали, а также подали горячую воду.

«Не знаю, сколько я там простояла, минуту, две? Все это время я кричала, звала на помощь, стучала по двери. Страх все больше меня одолевал, и я начала отчаиваться, что кто-то придет. И я оказалась права. Никто не пришел», — поделилась женщина.

Она рассказала, что у нее получилось самостоятельно открыть двери душевой и выбраться оттуда. Кроме того, россиянка пожаловалась коллегам, что получила ожоги. Россиянке заявили, что раз вода в душевой показалась ей горячей, то данная работа ей не подойдет. В результате никто не принес ей извинений, заключила женщина.

Ранее житель московского района Ново-Переделкино решил успокоить сожительницу и вылил на нее кипяток. В результате конфликта женщина получила ожог, ее госпитализировали. Известно, что 54-летний мужчина приехал в столицу из Ростовской области.

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