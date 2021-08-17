Россиянам назвали говорящие о внутренних заболеваниях изменения на коже

Врач Чиркина рассказала об изменениях на коже, которые говорят о внутренних заболеваниях

Изменения на коже могут говорить о ряде внутренних заболеваний, которые связаны с нарушением работы различных желез. Их назвала врач-дерматовенеролог клинической больницы «РЖД-Медицина» в Новосибирске Юлия Чиркина в интервью «Известиям».

По ее словам, нарушения кожи зачастую проявляются при гастроэнтерологических заболеваниях. Это могут быть высыпания (угри, себорейный дерматит), нарушения пигментации кожи, а также высыпания, обусловленные нарушениями со стороны сосудов (розацеа, сосудистые «звездочки») и проблемы повышенной чувствительности кожи к ультрафиолетовому излучению (фотодерматоз).

Как отметила медик, при заболеваниях эндокринной системы могут наблюдаться такие признаки, как сухость кожи, нездоровый цвет, отеки, шелушение, гипотермия, ломкость и выпадение волос, а также истончение ногтей.

«Наоборот, при гиперфункции кожа становится влажная, чувствительная к прикосновениям и пигментированная», — подчеркнула врач.

Кроме того, существует несколько кожных заболеваний, типичных для сахарного диабета. Они сопровождаются такими инфекционными заболеваниями как пиодермия, кандидоз, заключила Чиркина.

Ранее доктор медицинских наук, дерматолог Светлана Жабоева назвала сухость и покраснение кожи сигналом серьезных заболеваний. Она отметила, что чаще всего шелушение кожи на локтях является признаками дерматологического заболевания. В частности, речь может идти о псориазе.